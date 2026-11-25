Gran parte de la ruta 22 en el Alto Valle tendrá su intervención con el crédito del Fonplata. Foto Archivo.

El banco FONPLATA aprobó el crédito requerido por Río Negro para financiar la segunda etapa del plan de recuperación de las rutas nacionales 22 y 151.

Reunido en Bolivia, el Directorio Ejecutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata autorizó este martes el préstamo por US$ 60 millones solicitado por el gobierno de Alberto Weretilneck.

La información no fue oficializada por la Provincia porque, según fuentes gubernamentales, se está a la espera de la notificación del organismo.

Las gestiones se iniciaron en mayo, a partir de la certeza de que Nación cedería esos corredores viales a la Provincia, pero sin asignar recursos para su recuperación.

A fines de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, otorgó la garantía de Nación para avanzar con ese financiamiento, que tendrá un plazo de devolución de 25 años.

Con la aprobación del organismo internacional, las gestiones ingresan ahora en una nueva instancia administrativa para completar la formalización del préstamo y habilitar los desembolsos. Las previsiones ubican los primeros giros en enero o febrero.

La operación tiene una particularidad financiera que representa una ventaja para la Provincia. El mecanismo acordado con Fonplata permitirá que Río Negro adelante erogaciones con recursos propios para ejecutar las obras y posteriormente las compense con las transferencias del préstamo.

Ese diseño le otorga mayor flexibilidad a la administración provincial, porque evita que cada intervención deba esperar necesariamente la disponibilidad previa de los fondos del organismo internacional. No es una modalidad habitual en los créditos multilaterales, donde las ejecuciones suelen estar vinculadas a los desembolsos del programa.

En septiembre, una delegación del banco regional estuvo en Río Negro para recorrer las rutas del programa y, además, se reunió con los técnicos de Río Negro. Foto: Gentileza.

Río Negro ya tuvo una experiencia anterior con FONPLATA. En abril de 2025, el organismo aprobó un préstamo de US$ 5 millones para el Programa de Emergencia para la Atención Primaria y Recuperación de El Bolsón, destinado a atender las consecuencias de los incendios forestales y fortalecer los recursos de prevención y combate del fuego.

La administración financiera del nuevo crédito estará a cargo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), que conduce Martín Camiña, mientras que Vialidad Rionegrina tendrá la responsabilidad técnica de establecer las prioridades y ejecutar las intervenciones.

Fondos para la segunda etapa

La aprobación del financiamiento internacional coincide con el inicio del primer paquete de obras de emergencia. Este martes, en General Roca, Weretilneck firmó los contratos iniciales con las empresas que se ocuparán de reparar los sectores más deteriorados de ambos corredores.

Las contrataciones formalizadas abarcan unos 321 kilómetros. Ingeniería y Arquitectura tendrá a su cargo el tramo de la ruta 22 entre el puente sobre el río Colorado y Choele Choel; CECOSA SA intervendrá entre Choele Choel y Chichinales, y Ribeiro SRL trabajará sobre la ruta 151, entre el yacimiento Medanito y el límite con La Pampa.

La cuarta construcción corresponde a Puente 83, entre Fernández Oro y Cipolletti, que tuvo un procedimiento de contratación separado.

En esa segunda etapa se encuentran obras de mayor envergadura. El financiamiento internacional permitirá, así, avanzar con la recuperación de dos corredores estratégicos para la producción, la logística y la conectividad rionegrina.