La cobertura promedio del costo de generación eléctrica por parte de los usuarios residenciales alcanzó el 88% en octubre, lo que representa un salto de 14 puntos porcentuales respecto al 74% registrado en septiembre, según el último informe de octubre elaborado por Ricsa AYL. Este avance redujo la brecha de subsidios del segmento al 12%, el piso más bajo en lo que va de 2026, tras haber tocado un pico del 65% en julio.

La reducción de la brecha de subsidios se explica principalmente por la caída del costo real de generación, que bajó un 12,9% mensual respecto a septiembre, combinada con una suba del 3,5% en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) residencial. En términos interanuales, el PEST vigente se ubicó en $107.816 por MWh, un 54,8% por encima de octubre de 2025. Dentro del esquema tarifario, el consumo base subsidiado pasó a cubrir el 50% del costo (frente al 32% del mes previo), mientras que los usuarios sin subsidio y los consumos excedentes abonaron por encima del valor real, cubriendo el 123% y el 124%, respectivamente.

En paralelo, el precio mayorista de la electricidad —el valor spot— cayó un 28,4% mensual hasta cerrar octubre en 64,5 dólares por MWh, acumulando así cuatro meses consecutivos de baja desde el máximo de 189 dólares por MWh alcanzado en junio.

Con este retroceso, el indicador quedó casi un 66% por debajo de aquel pico, un 5,2% por debajo de octubre de 2025 y regresó a los niveles de principios de año. La caída mensual estuvo impulsada casi por completo por el componente de energía, que pasó de 69,3 a 44,9 dólares por MWh, dejando al precio spot un 0,5% por debajo del costo de la Generación Asignada (64,8 dólares por MWh), cuando en septiembre lo superaba por un 19,7%.

Por el lado de la oferta, seis de cada diez MWh operados en octubre llegaron por la vía regulada: la Generación Asignada concentró el 62% del total (61% en septiembre), mientras que el mercado spot explicó el 24% y los contratos del Mercado a Término (MAT) representaron el 15% sin variaciones mensuales.

En el desglose por fuentes, las energías renovables —incluyendo las grandes hidroeléctricas— alcanzaron el 59,6% de la generación local, mientras que la demanda eléctrica total creció un 3,1% interanual hasta los 10.918 GWh. El desempeño de la matriz estuvo marcado por la mayor disponibilidad de agua en la cuenca del río Limay, debido a lluvias y deshielo, y por la parada programada de la central nuclear Embalse. Así, la generación hidráulica superior a 50 MW creció un 47,2% interanual (de 2.910 a 4.283 GWh) y explicó casi el 40% de la generación del país, en tanto que la nuclear cayó un 42,2% interanual y la térmica retrocedió un 8,8%.

Entre las renovables no convencionales, biomasa y biogás lideraron las subas con un 12,9% interanual y la solar avanzó un 2,3% (de 568 a 581 GWh). En cambio, la generación eólica cayó un 20,2% frente a octubre de 2025 (de 1.859 a 1.483 GWh), aunque durante el mes se habilitaron 445 MW de nueva potencia instalada en el sector —con el parque La Flecha, de 336 MW en Chubut, como principal proyecto—, llevando a esta tecnología a representar el 11% de la potencia instalada nacional.

El crecimiento del 3,1% en la demanda eléctrica estuvo acompañado por temperaturas inferiores a lo habitual: con mínimas promedio de 11,3 °C y máximas de 21,7 °C, octubre fue 3,5 °C más frío que el año anterior y quedó 1,4 °C por debajo de la media histórica, ubicándose según registros de CAMMESA entre los octubres más fríos de los últimos 50 años.

A nivel regional, cinco jurisdicciones aumentaron su consumo y cuatro lo redujeron frente a octubre de 2025. La región Patagónica volvió a liderar las subas con un salto interanual del 27,5%, seguida por Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, mientras que en el extremo opuesto se ubicaron el Noroeste (-10,2% interanual), el Noreste y Cuyo.