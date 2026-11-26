Uno de los predios que pondrá a la venta la empresa Altec en Bariloche, ubicado en la zona oeste. Foto: Marcelo Martinez

La comisión plenaria de la Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley, impulsado por el Ejecutivo que autoriza a la empresa Altec a vender dos inmuebles de su propiedad ubicados en el barrio Llao Llao de Bariloche.

La iniciativa establece que los fondos obtenidos deberán destinarse a financiar la construcción de una nueva sede de la empresa en el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche (Pitba), con el objetivo de fortalecer la infraestructura tecnológica de la provincia y no podrán destinarse a gastos corrientes o de funcionamiento.

Durante el tratamiento el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, explicó los fundamentos de la propuesta y defendió la conveniencia económica y estratégica de desprenderse de propiedades que actualmente no tienen utilización.

Milton Dumrauf, ministro de Modernización durante su participación en la comisión. Foto: gentileza.

El funcionario explicó que la provincia necesita fortalecer su infraestructura informática y avanzar en la construcción de un nuevo centro de datos que permita mejorar la seguridad y el funcionamiento de los sistemas digitales del Estado.

Remarcó que el Ministerio de Modernización trabaja con desarrolladores propios y que buena parte de los servicios digitales utilizados por la administración provincial se sostienen mediante herramientas elaboradas por sus equipos técnicos.

«Queremos que todos los sistemas y los datos de los rionegrinos estén alojados en el data center provincial» dijo el ministro y consideró que contar con infraestructura propia permitirá mejorar las condiciones de seguridad y garantizar un mayor control sobre la información que administra el Estado rionegrino.

Sostuvo que desprenderse de inmuebles que actualmente permanecen ociosos para reinvertir esos recursos en tecnología constituye una decisión conveniente para la provincia.

Uno de los terrenos está ubicado en la avenida Bustillo, en esquina con la calle Alberto Williams; con una superficie de 12.737 metros cuadrados y el restante en la calle Bach, entre Chopín y Alberto Lagos, con 6.142 metros cuadrados. Ambos no tienen construcciones y no tienen hipotecas ni embargos.

Uno de los predios que pondrá a la venta la empresa Altec en Bariloche, ubicado en la zona oeste. Foto: Marcelo Martinez

El primero fue tasado en 1.550.000 dólares y el segundo en 345.000 dólares. La venta está prevista por licitación pública «sobre la base del valor de mercado» con una proyección de 1.895.000 dólares para ambos terrenos, contra los 738.303 dólares que desembolsó la empresa por la compra del primero en una subasta de 2009 y por una compensación con el municipio por el segundo en 2016.