La Municipalidad de Neuquén informó que desde este jueves 26 de noviembre y durante diez días permanecerá interrumpida la circulación vehicular sobre calle Félix San Martín, entre Primeros Pobladores y Carmen de Patagones, por trabajos correspondientes al Tramo 6 de la Gran Avenida.

La restricción se debe a tareas de colocación de cañeros subterráneos, necesarias para avanzar con la obra de infraestructura vial y pluvial.

Cuáles son los desvíos y quiénes podrán ingresar

Durante el período de intervención, los automovilistas podrán utilizar como vías alternativas las calles Primeros Pobladores y Alderete.

En tanto, para garantizar el acceso a las viviendas y los comercios de la cuadra afectada, se permitirá el ingreso excepcional en contramano desde Carmen de Patagones. Esta modalidad estará habilitada exclusivamente para frentistas y clientes.

Desde el municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona de obra.

La ampliación de la Mosconi hasta el aeropuerto y un nuevo puente sobre la ruta 7, entre la obras nuevas del presupuesto 2027 en Neuquén

«Antes de Navidad contaremos con todo el tránsito circulando por arriba de la Mosconi, desde Gatica hacia el ingreso de Neuquén por el puente, hasta llegar al viaducto», dijo el subsecretario de Infraestructura de la municipalidad, Alejandro Nicola.

Entre los proyectos 2027 destacó la continuidad de la ampliación de carriles de la Mosconi, desde Gatica hasta el Aeropuerto con la misma impronta de las vías en ejecución desde el ingreso este a la ciudad por los puentes carreteros sobre el río Neuquén.

«En esa zona cambia el ancho de la línea municipal, así es que no habrá colectoras a ambos lados como el sector que está en obra ahora», adelantó Nicola.

Agregó luego que enviará en breve al Concejo un expediente con la apertura de la calle entre Obrero Argentino y Alderete (por debajo de la vía elevada), además de otra vía que será la continuidad de Uruguay que cruzará hacia Provincias Unidas o el ingreso por Primeros Pobladores.