El paro convocado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) se realizó este miércoles 25 de noviembre en la provincia, en reclamo de una nueva convocatoria a paritaria por parte del Gobierno provincial. Según datos difundidos por el Ministerio de Educación, el presentismo docente alcanzó el 81,5% durante la jornada.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el nivel de asistencia fue diferente según el turno. En la mañana se registró un 80,9% de presentismo, mientras que en el turno tarde fue del 80,6%. En la noche, el porcentaje alcanzó el 86%.

La medida de fuerza había sido anunciada por Unter ante la falta de convocatoria a una mesa paritaria, luego de que el sindicato reclamara que el Gobierno provincial cumpliera con el compromiso de convocar a negociar antes del 15 de noviembre.

Unter reclamó una nueva convocatoria a paritaria

El gremio docente cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo provincial y reclamó una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo. También planteó demandas vinculadas con la deuda de los aportes jubilatorios, el rechazo a las auditorías médicas privadas y punitivas y mejoras en la infraestructura escolar y las condiciones laborales.

La convocatoria también estuvo vinculada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde Unter señalaron que la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral impactan sobre la autonomía económica de las trabajadoras.

Cómo registrar el presentismo durante el paro docente en Río Negro

En paralelo a la medida de fuerza, el Ministerio de Educación recordó que los docentes que asistieron a trabajar este miércoles podían registrar su presencia a través de la página web del organismo provincial.

El trámite se realiza desde el apartado «Trámites y Consultas», donde los trabajadores pueden dejar constancia de su asistencia laboral durante la jornada, con el objetivo de evitar inconvenientes en la liquidación salarial.

Atunrn también convocó al paro en la UNRN

En el ámbito universitario, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Negro (Atunrn) convocó al personal no docente a adherir al paro nacional de este miércoles, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El sindicato cuestionó los recursos previstos para las universidades públicas y advirtió sobre el impacto que podría tener el presupuesto en los salarios, el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de los puestos de trabajo.

Además, reclamó que el proyecto contemple las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario y pidió a los legisladores nacionales de Río Negro que no acompañen la iniciativa.