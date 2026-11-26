En los últimos años, la microbiota intestinal ganó protagonismo en las conversaciones sobre salud y bienestar. Cada vez escuchamos más sobre probióticos, prebióticos y alimentos fermentados, pero ¿qué es realmente la microbiota y por qué es tan importante para nuestro organismo?

La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan naturalmente en nuestro intestino, entre ellos bacterias, virus y hongos. Lejos de ser perjudiciales, muchos de estos microorganismos cumplen funciones esenciales para mantener el equilibrio del organismo.

Una aliada de nuestra salud

La microbiota participa en diferentes procesos: contribuye a la digestión de determinados alimentos, ayuda a producir algunas vitaminas, interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico y actúa como una barrera frente a microorganismos potencialmente perjudiciales.

Cuando existe un equilibrio entre estos microorganismos, hablamos de una microbiota saludable. En cambio, cuando ese equilibrio se altera, puede producirse una condición conocida como disbiosis, que se ha relacionado con diferentes trastornos digestivos y otras alteraciones de la salud.

¿Qué factores pueden modificarla?

La microbiota no es estática: puede cambiar a lo largo de la vida y verse influenciada por distintos factores. Entre los más importantes se encuentran: la alimentación y la variedad de alimentos que consumimos; el uso de determinados medicamentos; especialmente los antibióticos; el estrés y la calidad del descanso; la actividad física: y las infecciones y otros cambios en el estado de salud.

Por eso, nuestros hábitos diarios tienen un papel importante en el cuidado de la salud intestinal.

Probióticos y prebióticos: ¿son lo mismo?

Aunque suelen mencionarse juntos, cumplen funciones diferentes. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios para la salud. Se encuentran en determinados alimentos fermentados y también en suplementos específicos.

Los prebióticos, en cambio, son componentes de los alimentos, principalmente ciertos tipos de fibra, que sirven de sustrato para microorganismos beneficiosos del intestino.

Algunos alimentos que aportan fibra prebiótica son la avena, la cebolla, el ajo, las legumbres, los espárragos y la banana.

Es importante recordar que no todos los probióticos tienen los mismos efectos: sus beneficios dependen de la cepa, la cantidad y la situación de cada persona. Por eso, no todos necesitan incorporar suplementos.

Cinco hábitos para cuidar nuestra microbiota

No hace falta recurrir a productos especiales para empezar a cuidar la salud intestinal. Algunas recomendaciones sencillas pueden marcar la diferencia.

Incorporar frutas, verduras, legumbres y cereales integrales; variar la alimentación para favorecer una mayor diversidad de nutrientes; mantener una buena hidratación; realizar actividad física de manera regular y evitar el uso de antibióticos sin indicación profesional.​

El rol de la farmacia en el cuidado intestinal

Ante la creciente oferta de suplementos probióticos y productos destinados a mejorar la salud digestiva, es importante contar con información confiable.

El farmacéutico puede orientar sobre el uso adecuado de estos productos, explicar sus diferencias y advertir sobre posibles interacciones o situaciones en las que es necesario consultar con un profesional de la salud.

La microbiota intestinal nos recuerda que la salud también se construye desde adentro. Una alimentación variada, hábitos saludables y el uso responsable de medicamentos son herramientas fundamentales para cuidar nuestro bienestar todos los días.