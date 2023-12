DNU: monopolios al poder

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

La verborragia libertaría (libertad mal entendida) es la careta oculta para dar curso a las históricas pretensiones de los grandes grupos económicos. El decretazo (dnu) de Milei es la desregulación de mercados para consolidar e incrementar desmedidamente las ganancias de los grupos monopólicos dominantes (corporaciones).

Todo esto en nombre de la libertad y la competencia. Estas medidas van contra los consumidores, que serán desamparados y también va contra las pymes. Las medidas se llevan por delante los derechos laborales y busca debilitar a las organizaciones sindicales. Yo no digo que no haya que hacer reformas de todo tipo en la estructura económica y productiva del país, pero este no es el modo de hacerlo. Mercado Libre, laboratorios, medicina prepaga, Farmacity, corporaciones de comunicaciones, etc. son los principales beneficiarios del DNU.

Milei, Caputo y Sturzenegger son los principales responsables del decreto y el común de la gente de a pie, el pueblo, los más afectados. Es bueno recordar la frase del mentiroso, “con la gente no me meto”.