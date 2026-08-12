Video viral: el zorro que enamora al mirar ballenas en las costas de la Patagonia

Un zorro contempla a las ballenas en El Doradillo, en una postal propia de la costa patagónica. Foto: archivo.-

La naturaleza patagónica volvió a regalar un espectáculo visual único, que cautivó de forma inmediata a los usuarios de las plataformas digitales. En las primeras horas de este miércoles 12 de agosto 2026, la difusión de una pieza audiovisual registrada en las costas de la provincia de Chubut desató una ola de interacciones y comentarios de admiración.

En el video se aprecia a un pequeño ejemplar de zorro recortado contra la línea de la costa mientras observa detenidamente el suave movimiento de las ballenas francas australes, a escasos metros de la orilla en la zona de El Doradillo.

El encuentro entre ambas especies autóctonas fue capturado en la protegida área natural de El Doradillo, en las inmediaciones de la ciudad de Puerto Madryn, consolidando una estampa silvestre que sintetiza la riqueza biológica y el encanto distintivo del litoral atlántico.

Chubut: el video viral en Instagram de un zorro mirando ballenas en las costas de El Doradillo

El registro fue compartido originalmente por la usuaria de la red social Instagram bajo el usuario @_emilyjhh durante la jornada del martes, logrando un alcance masivo en cuestión de horas.

La secuencia, titulada con la emotiva premisa «Un zorrito mirando las ballenas porque acá nos contemplamos entre todos. Patagonia», superó rápidamente las 300 mil reproducciones y fue replicada en múltiples plataformas interactivas.

En las imágenes se percibe la calma del entorno costero y la curiosidad natural del cánido, que permanece erguido sobre los cantos rodados contemplando la presencia de los gigantes cetáceos en aguas del Golfo Nuevo.

Este tipo de avistamientos costeros cobra un valor especial durante la actual temporada invernal, período en el cual la fauna terrestre y marina converge en el ecosistema protegido de Puerto Madryn.

Las autoridades de turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Secretaría de Áreas Protegidas de Chubut destacan de forma continua el valor del Área Natural Protegida El Doradillo, un enclave geográfico privilegiado a nivel mundial que permite observar a las ballenas a poquísimos metros de la playa sin interferir en su ciclo reproductivo ni alterar la dinámica de la fauna terrestre que habita la estepa.

Chubut: Puerto Madryn y la conservación del ecosistema en el Área Natural Protegida El Doradillo

El fenómeno viral reavivó el interés de los internautas y viajeros por las normativas de conservación ambiental, que rigen en la reserva.

Instituciones oficiales dedicadas a la protección de la biodiversidad marina, como el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y la Administración de Parques Nacionales (APN), ponderan la relevancia de documentar estos acercamientos de manera respetuosa y a distancia, recordando que la interacción armoniosa entre la fauna terrestre como el zorro y los mamíferos marinos es un indicador de la salud del ecosistema patagónico.

Cada año, la llegada de los cetáceos a las cuencas del golfo transforma la franja costera en una ventana natural inigualable.