Jubilaciones septiembre 2026: el nuevo índice de ANSES para el cálculo del haber inicial

En el marco de la actualización trimestral de los parámetros técnicos del sistema previsional, el Gobierno nacional oficializó los nuevos coeficientes que definirán el monto inicial de las futuras jubilaciones y prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A través de la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social —dependencia del Ministerio de Capital Humano firmada por la subsecretaria Alexandra Biasutti y publicada este miércoles 12 de agosto 2026 en el Boletín Oficial—, se aprobó el índice combinado que se utilizará para actualizar las remuneraciones computables de los trabajadores en relación de dependencia, que pagará ANSES en el futuro.

La normativa no aplica para quienes ya están jubilados, sino que alcanza a los empleados formales que cesen su actividad laboral a partir del 31 de agosto 2026 o tramiten su retiro formal desde el 1° de septiembre 2026.

Cómo se calcula el haber inicial en ANSES y el rol del índice de la Subsecretaría de Seguridad Social

El procedimiento para determinar el haber de un trabajador formal no utiliza los valores nominales percibidos en décadas pasadas: por el contrario, la legislación exige traer los salarios históricos a valores presentes mediante la aplicación de coeficientes de actualización.

De acuerdo con lo establecido por la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, el nuevo indicador pasa de $219.071,157 (vigente durante el trimestre junio-agosto) a $236.370,027 para el período comprendido entre septiembre y noviembre 2026.

El mecanismo técnico se sustenta en la Ley 27.609 (que reformó la Ley 26.417) y en el Decreto Reglamentario 104/2021.

Este marco normativo dispone la elaboración trimestral de un indicador combinado que pondera la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), variable elaborada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para medir la trayectoria del empleo registrado con aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Quiénes quedan comprendidos por la Disposición 10/2026 y la diferencia con la movilidad mensual

Un aspecto técnico central, para evitar interpretaciones erróneas en el público usuario, radica en diferenciar este procedimiento del reajuste de los haberes en curso.

La Subsecretaría de Seguridad Social aclaró que la medida no constituye un aumento extraordinario ni modifica la movilidad mensual de las jubilaciones ya liquidadas por ANSES, la cual continúa rigiéndose bajo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El alcance del nuevo índice, fijado por la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social, se limita estrictamente a dos universos de trabajadores en relación de dependencia:

Ceses de actividad: empleados registrados que finalicen formalmente su vínculo laboral a partir del 31 de agosto 2026.

Nuevas solicitudes: ciudadanos que inicien formalmente el trámite de su beneficio previsional ante ANSES a partir del 1° de septiembre 2026.

De esta forma, la actualización técnica de las remuneraciones declaradas en los últimos 10 años de actividad laboral permitirá consolidar la base sobre la cual se calculará la Prestación Compensatoria y el haber inicial definitivo para los nuevos jubilados del sistema formal.