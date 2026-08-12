Una nueva Jornada de Desarrollo de Proveedores en Roca busca vincular empresas locales con el impulso de Vaca Muerta

Estará presente el equipo de Compras y Contrataciones de OPS, empresa contratista de Southern Energy. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro realizará en General Roca una nueva Jornada de Desarrollo de Proveedores, con el objetivo de vincular pymes, comercios y prestadores de servicios con los proyectos energéticos en marcha. La actividad estará centrada en las oportunidades que genera la cadena de valor del Gasoducto Dedicado San Matías Pipeline.

El encuentro se desarrollará este jueves 13 de agosto, desde las 14, en la Asociación Libanesa de Socorros Mutuos (Neuquén 1427).

Durante la jornada estará presente el equipo de Compras y Contrataciones de OPS (Oilfield Production Services), contratista de Southern Energy (SESA), que informará a las empresas de la región respecto a las necesidades y posibilidades de participación vinculadas al desarrollo de la iniciativa.

El gasoducto busca abastecer las exportaciones de gas natural licuado (GNL) del proyecto que impulsa SESA, el consorcio integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Permitiría ventas al exterior por unos 2.500 millones de dólares anuales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en junio el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), medida que terminaría por oficializar el 26 del mismo mes mediante la Resolución 873/2026 en el Boletín Oficial.

La infraestructura se extenderá desde el Predio Cabecera Tratayén en Neuquén, hasta la planta compresora ubicada en San Antonio Oeste, en Río Negro. Desde allí, el gas de Vaca Muerta abastecerá las instalaciones de licuefacción para producir GNL con destino a los mercados internacionales.

Mediante un comunicado, la Provincia resaltó que el encuentro busca que las pymes, comercios y empresas de servicios sepan cómo integrarse a las cadenas de proveedores que demandan los grandes proyectos energéticos, así como prepararse para participar de un mercado que continuará creciendo en los próximos años.

De esta manera, el fin es que el desarrollo energético no se limite a las grandes inversiones, sino que también se traduzca en mayor actividad para las empresas rionegrinas, nuevas oportunidades comerciales y una mayor participación local.