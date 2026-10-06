El abuso en una operación quirúrgica

Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7779947

Abogado – Ex Juez

Someterse a una operación quirúrgica implica ponerse plenamente y con sustento en la confianza de la función del cirujano de cumplir estrictamente su función de sanar al paciente e incluso llegar hasta salvar su vida.

Lo apuntado en el párrafo precedente otorga a cualquier acción contraria al objetivo destacado ut supra a la posibilidad de ser objeto de sanciones civiles y penales cuando en el caso el galeno no sólo se aparta del rol específico para el cual fue convocado sino y especialmente cuando la violación de su obligación primaria se convierte en un delito del derecho penal.

Con relación a lo dicho mencionaremos el caso ocurrido en el Hospital Italiano de CABA cuando una mujer de 72 años que se internó en 2021 para someterse a una operación de rodilla denunció haber sufrido un abuso sexual por parte del anestesiólogo que la atendió durante la intervención.

La justicia civil y la penal resolvieron que el Hospital Italiano deberá indemnizar a la paciente con casi 100 millones de pesos tras comprobar que el abuso sexual había existido como lo relató la denunciante.

Resolviendo que la indemnización alcanzará los 97 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios y condenó a 3 años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina al imputado por considerarlo autor del delito de abuso simple, destacando que la sentencia penal no se encuentra firme.

