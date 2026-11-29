El horóscopo semanal del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 marca la transición hacia el último mes del año bajo una energía de cierre y renovación, con Venus y Mercurio como motores de los cambios en el amor, el trabajo y el dinero para los 12 signos.

De acuerdo con el cronograma astrológico de la semana, el martes 1 de diciembre llega el Cuarto Menguante en Virgo, etapa propicia para soltar pendientes. Luego, el viernes 4, Venus ingresa en Escorpio e intensifica las relaciones y las decisiones financieras, mientras que el domingo 6 Mercurio entra en Sagitario e impulsa acuerdos y planes de viaje.

A continuación, el detalle signo por signo para encarar la semana entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre en el plano afectivo, laboral y económico.

Movimientos de Aries a Géminis entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril): El trígono entre el Sol y Saturno favorece el inicio de proyectos o estudios. Con Venus en Escorpio desde el viernes, deberás revisar deudas o dinero compartido y evitar discusiones impulsivas al final de la semana.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo): El Cuarto Menguante invita a dejar atrás hábitos que te restan energía. El ingreso de Venus aclara malentendidos sentimentales en tu zona de pareja, aunque conviene controlar los gastos impulsivos del viernes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio): Será una semana clave para reorganizar tu rutina laboral y cuidar el descanso. El domingo, Mercurio en Sagitario activa tus asociaciones y abre puertas a conversaciones honestas en el amor.

Claves de Cáncer a Virgo para el inicio de diciembre

Cáncer (21 de junio – 22 de julio): Tu intuición estará aguda para detectar oportunidades económicas. En lo afectivo, mantené tus límites claros y aprovechá el fin de semana para fortalecer los vínculos familiares.

Leo (23 de julio – 22 de agosto): Con el Sol en Sagitario, tu creatividad y vida social ganan protagonismo. El lunes resultará propicio para presentar ideas en el trabajo, mientras que el viernes conviene evitar compromisos financieros arriesgados.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre): La Luna menguante en tu signo pide poner orden en tus prioridades. En el ámbito laboral recibirás reconocimiento por tu constancia, pero evaluá bien antes de aceptar responsabilidades extra.

Definiciones de Libra a Piscis en el cierre de la semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre): Será un buen momento para equilibrar tus finanzas y valorar tu esfuerzo. La energía de Venus en Escorpio impulsa a buscar mayor profundidad emocional y seguridad en tus acuerdos.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre): El regreso de Venus a tu signo el viernes renueva tu magnetismo personal y atrae definiciones importantes en el amor y el dinero. Confiá en tu criterio profesional.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre): Con el Sol en tu signo y la llegada de Mercurio el domingo, tu capacidad de comunicación y liderazgo se multiplica. Planificá tus metas de 2027 con realismo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero): Llegarán días propicios para bajar el ritmo, organizar tus cuentas y tomar decisiones sobre el hogar. El fin de semana favorecerá el descanso y la claridad mental.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero): Será una semana determinante para depurar tu círculo social y confirmar quién respalda tus proyectos. Se abren oportunidades en el trabajo si mantenés la calma ante imprevistos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo): La influencia de Venus armoniza tu vida en pareja y favorece escapadas o planes románticos. En el trabajo, mantené la serenidad frente a presiones externas.