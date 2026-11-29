Las ofensivas de largo alcance se profundizaron en las últimas semanas. Foto: Gentileza NA.

Las autoridades rusas afirmaron el domingo que derribaron por la noche más de mil drones ucranianos, centenares de los cuales se dirigían a la región de Moscú.

El hecho ocurrió un día después de que el Kremlin asegurara haber destruido más de 1.200 drones provenientes de Kiev, en un ataque nocturno.

Ucrania y Rusia: drones dirigidos hacia Moscú

Tanto Ucrania como Rusia han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses. El Ministerio de Defensa ruso indicó la mañana del domingo que las fuerzas de defensa aérea derribaron 1.017 drones ucranianos en más de una decena de regiones, incluida Moscú.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, afirmó que más de 500 drones se dirigieron a la región capitalina.

«La mayoría fue neutralizada a la distancia por las fuerzas de defensa aérea del ministerio. Un total de 105 drones fueron destruidos al acercarse a Moscú», escribió Sobianin en la plataforma estatal Max.

Los esfuerzos estadounidenses por mediar en este conflicto no han alcanzado acuerdos, salvo el canje de prisioneros.