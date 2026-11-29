Detienen en Tucumán a un hombre acusado de apuñalar a otro en Cinco Saltos . Foto: archivo.

Un adolescente de 15 años, oriundo de Cinco Saltos, murió durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre tras un trágico siniestro vial registrado en el kilómetro 14 de la Ruta 151. Según confirmó la Policía de Río Negro a Diario RÍO NEGRO, el cuerpo del chico fue hallado sin signos vitales sobre la cinta asfáltica alrededor de las 4:40.

En el lugar intervinieron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos, quienes constataron la presencia de dos automóviles detenidos sobre la banquina contraria: un Volkswagen Suran y un Corsa gris. A pocos metros de la escena, sobre la subbanquina, los agentes encontraron además a otro adolescente de 14 años, quien debió ser asistido por personal de salud.

Tras las primeras diligencias, la Fiscalía dispuso el inicio de actuaciones preliminares bajo la carátula de «homicidio culposo», la notificación de ambos automovilistas y el secuestro de los dos vehículos involucrados para someterlos a peritajes.

La maniobra en la Ruta 151 y el relato de los dos conductores

De acuerdo con el parte oficial del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos, al que accedió Diario RÍO NEGRO, ambos vehículos circulaban en sentido sur a norte, desde Cinco Saltos hacia Contralmirante Cordero.

El conductor del Volkswagen Suran, un hombre de 30 años domiciliado en Cipolletti, manifestó que realizó una maniobra de sobrepaso sobre el Corsa gris y que, al regresar a su carril, sintió el movimiento de su rodado primero en las ruedas delanteras y luego en las traseras, advirtiendo que «había pisado algo».

El segundo automóvil era conducido por un hombre de 25 años con domicilio en San Patricio del Chañar, quien coincidió en la descripción de la secuencia y señaló que no alcanzó a realizar maniobras de esquive.

Según trascendió en el marco de la investigación, ambos automovilistas fueron sometidos a los controles de alcoholemia de rigor, los cuales arrojaron resultados negativos.

El hallazgo de otro menor de 14 años y las pericias de la Fiscalía

Durante el rastrillaje en la zona del kilómetro 14, el personal policial localizó a un adolescente de 14 años tendido sobre la subbanquina, a escasos metros del cuerpo de la víctima fatal. El chico fue trasladado por personal sanitario al hospital local, donde recibió asistencia médica y fue dado de alta a las pocas horas sin que se certificaran lesiones físicas, aunque según trascendió presentaba signos de haber consumido alcohol.

Con el secuestro preventivo del Volkswagen Suran y del Corsa gris, los peritos y la Fiscalía buscan ahora reconstruir la mecánica exacta del hecho. El eje de la pesquisa apunta a determinar cómo llegó el adolescente de 15 años a encontrarse sobre la calzada de la Ruta 151, en qué circunstancias se produjo su fallecimiento y qué grado de participación tuvo cada vehículo en el siniestro.