La participación alcanzaba este domingo niveles récord en las elecciones de España en las que el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad en el poder frente a una derecha favorita en los sondeos y una extrema derecha que podría entrar al gobierno por primera vez en medio siglo.

Conocé a qué hora cerrarán las urnas y cuándo se conocerán los resultados provisorios de los comicios.

Elecciones en España 2026: hasta qué hora se votará y cuándo se conocerán los primeros resultados

La votación electoral en España comenzó a las 9 de este domingo y terminará a las 20 de hoy (a las 16 horas de Argentina).

Los resultados provisorios se conocerán a partir de las 22:30 (luego de las 18:30, hora argentina) según cómo avance el escrutinio. Se dará mediante una conferencia de prensa que encabezarán la Portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Elecciones récords en España

Según el último corte, el 45,75% de los electores residentes en España había votado. Esto representa 5,27 puntos más que en las últimas legislativas de 2023 y la mayor participación registrada a esa hora desde el regreso de la democracia, según medios españoles.

La elevada movilización refleja el interés que despiertan unos comicios marcados por una profunda polarización política.

La votación se sigue de cerca en Europa. Un eventual cambio de gobierno reforzaría el avance de la derecha y la extrema derecha en el continente, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda, especialmente por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.