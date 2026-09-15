Brutal crimen de una mujer de 86 años en Rosario que sospechan que fue asfixiada: qué se sabe

La mujer asesinada presentaba golpes y se cree que ocurrió en un contexto de robo. Foto: Captura Street View.

Una mujer de 86 años fue encontrada asesinada a golpes ayer en su vivienda de la ciudad santafesina de Rosario y sospechan que habría sido asfixiada porque tenía una bolsa colocada en la cabeza.

La víctima, identificada como Clorinda Medina, fue hallada por su sobrina en el domicilio de la calle Minetti al 5800, barrio Ludueña, según informó la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, quien mencionó que el hecho se trató de una «muerte violenta».

Crimen en Rosario: qué se sabe del asesinato de la mujer de 86 años

«Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre», precisó Ranciari en diálogo con la prensa. Sumó que la víctima tenía un bolso de consorcio en su cabeza y se cree que fue sofocada.

Además, el domicilio estaba revuelto, motivo por el que las autoridades judiciales sospechan de un crimen cometido en el contexto de un robo.

Los vecinos de la zona afirmaron que a Clorinda no la veían desde el miércoles o jueves de la semana pasada. La fiscal del caso ordenó la realización de una autopsia.

Una amiga de la damnificada sostuvo que intentó comunicarse con ella pero no obtuvo respuesta: «Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta; su perrito toreaba. Me llamó la atención, porque cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó».

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