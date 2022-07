El 28 del corriente nuestro diario publicó mi carta “La compra del avión”, en la que como ex empresario de transporte y piloto de avión Brevet l4.440 de la Fuerza Aérea Argentina, con pesar, efectué serias críticas sobre la compra por parte de Río Negro de un avión que a mi juicio se sobrevaloró económicamente y que no serviría como transporte sanitario -si eso fue lo que realmente se creyó debido a sus características y el tipo de pistas en que debería operar, en todo caso si es que pensaron utilizar la nave en las pistas de tierra que tiene la provincia en la mayoría de sus alejadas poblaciones que son las que realmente sufren más cuando por emergencias médicas piden un avión y el mismo no llega.



El domingo, cuando el Cessna 560 Citation Ultra matrícula LV-KFB viajaba desde EE.UU. hacia el aeropuerto de Viedma -según los medios piloteado por personal de la firma vendedora Gatt Aviation- sufrió un desperfecto en el sistema de frenado al aterrizaje en Salta, como resulta de lo cual habría tenido un bloqueo con rotura de neumáticos en el tren principal, sin desgracias personales, pero ocasionando un fuera de servicio de la pista principal del aeródromo por largas horas y reclamos por las molestias de muchos turistas viajeros que sufrieron también económicamente. Finalmente -para que sepamos que estaremos en la Argentina- tuvieron que sacar el lujoso avion en dos carritos puestos debajo de las ruedas -faltó la una yunta de bueyes.-



Pero lo mejor que una gobernadora inteligente y bien asesorada debería hacer es devolver ese aparato -rápidamente antes de ir a juicio – y a pesar de lo que finalmente opine Gatti, el amigo de Weretilnek… aunque pierda la Provincia -que no sea todo- parte de lo ya pagado y solicitar un sumario a la Fuerza Aérea por el accidente en cuestión;a la vez un informe del estado general del material en cuestión que viene de pasar por once dueños anteriores en el estado del Norte. Y con el dinero sobrante comprar un helicóptero para El Bolsón y un avión a pistón de los buenos que hay aquí, como también pilotos, y con justicia y razón arregle el asunto rápidamente antes de que la Justicia de EE.UU. le inicie juicio a Río Negro.



Que los legisladores no vayan a excederse en sus funciones, aunque sea por única vez exigiendo tolerancia cero.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto del Este