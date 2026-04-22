Pampa Energía busca invertir USD 2.400 millones en una planta de fertilizantes en Bahía Blanca

Pampa Energía, la compañía de Marcelo Mindlin, presentará un nuevo proyecto en el marco del RIGI.

La empresa Pampa Energía presentó su proyecto para ingresar al RIGI con una inversión de USD 2.400 millones destinada a la construcción de una megaplanta de fertilizantes en Bahía Blanca.

La iniciativa, denominada “Fértil Pampa”, apunta a transformar el gas natural de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas anuales de urea a partir de 2030. El objetivo es reducir la dependencia de importaciones, fortalecer el abastecimiento interno y posicionar a la Argentina como proveedor regional, con exportaciones principalmente hacia Brasil.

Se estima que el complejo generará alrededor de USD 890 millones anuales en divisas, con cerca del 60% de la producción destinada al mercado externo. Este punto es clave en un contexto donde el país importa una parte significativa de los fertilizantes que consume, lo que impacta directamente en los costos del sector agropecuario.

Un proyecto clave para el agro y la energía

La planta se instalará en el polo industrial de Bahía Blanca, una ubicación estratégica por su cercanía a gasoductos, líneas de alta tensión, acceso a agua y un puerto de aguas profundas que facilita tanto la logística interna como las exportaciones.

La planta transformaría gas de Vaca Muerta en 2,1 millones de toneladas de urea por año.

El proceso productivo incluirá la fabricación de amoníaco y dióxido de carbono, insumos esenciales para producir urea. El gas natural será provisto directamente desde la cuenca neuquina mediante un gasoducto dedicado, mientras que la energía eléctrica se tomará del sistema interconectado nacional y se utilizará agua de mar desalinizada para las operaciones.

En términos de empleo, el proyecto generará unos 3.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 300 empleos directos una vez que la planta entre en funcionamiento, además de un impacto indirecto en proveedores y servicios asociados.

Financiamiento y contexto internacional

La inversión podría contar con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Financiera Internacional, lo que facilitaría el acceso a financiamiento en condiciones competitivas.

El desarrollo del proyecto también se da en un contexto global marcado por la volatilidad en los precios de los fertilizantes. En las últimas semanas, el valor internacional de la urea registró subas significativas impulsadas por tensiones en Medio Oriente, especialmente en zonas clave como el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte importante del comercio energético mundial. Este escenario refuerza la importancia de contar con producción local.

Estrategia de expansión

La compañía, liderada por Marcelo Mindlin, busca avanzar en la industrialización del gas de Vaca Muerta y generar mayor valor agregado. En paralelo, también analiza otras inversiones energéticas vinculadas al desarrollo de hidrocarburos, infraestructura y transporte.

El proyecto Fértil Pampa se inscribe así en una estrategia más amplia que combina energía, industria y exportaciones, y que depende en gran medida de la estabilidad macroeconómica y de las condiciones de competitividad del país para concretarse en los plazos previstos.

Con información de Infobae.