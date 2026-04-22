Investigan en Centenario la muerte de una mujer que se descompensó en su domicilio

Investigan la muerte de una mujer en centenario tras descompensarse en su domicilio.

Una mujer de 72 años falleció este miércoles por la mañana en su vivienda de la localidad de Centenario, en un hecho que es investigado como “muerte dudosa”, según informaron fuentes policiales.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:40 en una casa ubicada en la intersección de calles Honduras y Peatonal 14. Personal de la Comisaría N°52 acudió al lugar tras un llamado del Comando Radioeléctrico que alertaba sobre una persona descompensada.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a una joven de 25 años, nieta de la víctima, quien relató que su abuela había sido intervenida quirúrgicamente de la vista horas antes y trasladada desde el Centro de Ojos de Cipolletti hasta su domicilio.

Según informó a Diario Río Negro el Comisario Jefe de Unidad, César Deossefe, la mujer se recostó en su habitación y luego manifestó un fuerte dolor en las piernas antes de descompensarse. La joven intentó comunicarse con el servicio de emergencias, pero no obtuvo respuesta.

Cuando llegó la policía, la mujer que fue identificada como María Piedra Buena, se encontraba tendida en la habitación y sin signos vitales. Minutos después, cerca de las 12:27, se hizo presente personal médico del Hospital Natalio Burd, a cargo de la doctora Varalle, quien constató el fallecimiento.

Intervino también personal policial para llevar adelante las diligencias correspondientes, bajo la supervisión de la Jefatura de la unidad. Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas del deceso.