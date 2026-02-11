El gas para las casas del puerto SAE

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Sr Gobernador: hace 25 años que resido en esta villa portuaria y he visto y denunciado -inútilmente- muchas irregularidades. Ahora le reitero la siguiente: Desde hace años hasta el presente, todos y todas los/las delegados puestas a dedo en el puerto han sido beneficiados con el gas especial o sea dos garrafones, estufa, cocina y carga gratis.

Me he quejado ante las autoridades municipales, al no recibir tal beneficio siendo jubilado y minusválido.

Hoy, con 90 años de edad, cuatro veces me visitaron en el pasado autoridades municipales y personal de YPF prometiéndome la instalación inmediata del servicio gratuito, que muchos pobladores y comerciantes han logrado antes que yo. Hay algunos que tienen instalados esos equipos en sus casa y además a inquilinos con otros equipos, un abuso doble.