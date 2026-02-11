ESCUCHÁ RN RADIO
Cartas

El gas para las casas del puerto SAE

Carta de Lector

Por Carta de lector

Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Sr Gobernador: hace 25 años que resido en esta villa portuaria y he visto y denunciado -inútilmente- muchas irregularidades. Ahora le reitero la siguiente: Desde hace años hasta el presente, todos y todas los/las delegados puestas a dedo en el puerto han sido beneficiados con el gas especial o sea dos garrafones, estufa, cocina y carga gratis.

Me he quejado ante las autoridades municipales, al no recibir tal beneficio siendo jubilado y minusválido.

Hoy, con 90 años de edad, cuatro veces me visitaron en el pasado autoridades municipales y personal de YPF prometiéndome la instalación inmediata del servicio gratuito, que muchos pobladores y comerciantes han logrado antes que yo. Hay algunos que tienen instalados esos equipos en sus casa y además a inquilinos con otros equipos, un abuso doble.


Puerto de San Antonio Este

