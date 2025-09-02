Juan Carlos Malgesini

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Luego de meses de recuperación por grave accidente automovilístico en Ruta 5, me gustaría poder opinar como antes por este medio tan querido a pesar de mis ideas justicialistas no aceptadas por algunos lectores, pero se trata de vertir experiencias de 90 años de vida transcurridos en muy distintos sitios de servicios y trabajos en mi Patria.

Con mucho pesar estoy cansado de leer o ver por TV el triste acontecer de nuestra vida política-institucional, especialmente en el gobierno nacional.

El presidente Milei, que comenzó amenazando con una motosierra y prometiendo solucionar todo tipo de problemas, empezó pidiendo plata al FMI repetidamente, asesorado nada menos que por Caputo, ex ministro de Macri y actualmente con Milei (viene nada menos que de la banca Morgan).

Todo el mundo sabe que hemos superado hace tiempo el tope máximo de deuda en dólares y no tiene el gobierno forma de equilibrar la balanza de pagos en lo interno y lo externo, estamos en default.

Le vendemos helicópteros a Ucrania, en una madruga obscura le entregamos nuestra soberanía y la Antártida a la 6ta. flota en Ushuaia con nuestra bandera debajo de la nuestra también entregó el control del Paraná y Río de la Plata a los EE.UU.

La hermana del presidente – según las denuncias- y el mayor laboratorio medicinal del país estarían implicados en una trama de coimas millonarias.

Somos el hazmerreír del mundo, que sigue andando.