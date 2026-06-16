Expo Agro Catriel cerró su segunda edición con una muestra del crecimiento productivo local

La segunda edición de Expo Agro Catriel reunió a productores, emprendedores, instituciones, autoridades municipales y vecinos en una propuesta orientada a visibilizar el potencial productivo de la región y fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector.

Durante las dos jornadas, el predio de la Fiesta Provincial del Petróleo fue escenario de una muestra que combinó producción, tecnología y espacios de intercambio. Entre los principales atractivos se destacaron la exhibición de animales de granja, con conejos, cerdos, gallinas, ponis y otras especies, además de una muestra de maquinaria agropecuaria y equipamiento destinado al trabajo rural.

El evento contó con una gran presencia de productores locales. Foto: gentileza del municipio de Catriel.

La presencia de productores y emprendedores permitió exhibir el crecimiento de una actividad que busca ganar protagonismo dentro de la agenda de desarrollo local.

Segunda Expo Agro: Producción, tradición y gastronomía en Catriel

El predio de la Fiesta Provincial del Petróleo fue escenario de la segunda Expo Agro de Catriel. Foto: gentileza.

Las destrezas criollas convocaron a agrupaciones gauchas y jinetes de la región, mientras que el Campeonato de Asadores y Asadoras de Costillar de Cerdo sumó una propuesta gastronómica que puso en valor las tradiciones rurales.

El primer puesto de la competencia fue para Elsa Rivero, representante del equipo Las Loritas, en una de las actividades que concentró la atención del público durante el evento.

El desarrollo productivo como eje de la muestra

La apertura oficial contó con la participación de la intendenta Daniela Salzotto, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, autoridades locales y representantes de organismos vinculados al sector productivo.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, participó de la jornada en Catriel. Foto: gentileza.

Durante la inauguración se destacó la importancia de continuar impulsando espacios que acompañen a productores y emprendedores, promoviendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico de Catriel.

Con una importante participación de expositores y visitantes, Expo Agro Catriel cerró su segunda edición consolidándose como un espacio de encuentro para la producción, las tradiciones y el crecimiento de la región.