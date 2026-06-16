Empresario rural de Río Negro quedó imputado luego de que secuestraran 49 armas: 11 no estaban inscriptas

El armamento fue secuestrado durante un procedimiento realizado en una explotación rural del Alto Valle.

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un empresario agrícola acusado de tenencia ilegal de armas de guerra, luego de que un procedimiento realizado en una chacra de Sargento Vidal permitiera secuestrar 49 armas de fuego, de las cuales 11 no estaban inscriptas en el Registro Nacional de Armas (Renar).

La audiencia se realizó este martes y estuvo a cargo de la fiscal adjunta de la unidad descentralizada de Cinco Saltos, quien atribuyó al hombre el delito de tenencia ilegal de arma de guerra en calidad de autor. Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó una investigación por el plazo de cuatro meses.

El hallazgo ocurrió tras un llamado al 911

Según la acusación, el hecho se originó el 19 de junio de 2025, cerca de las 21, cuando personal de la Comisaría 44 de Villa Manzano acudió a una chacra de Sargento Vidal tras recibir el aviso de un cuidador que alertó sobre la presencia de personas desconocidas en la vivienda del propietario.

Con autorización de los cuidadores, los efectivos ingresaron a la casa principal para verificar la situación. Allí observaron a simple vista una importante cantidad de armas de fuego distribuidas en el inmueble.

Ante esa circunstancia, procedieron al secuestro preventivo del armamento, contabilizando un total de 49 armas de distintos calibres.

Qué determinó la pericia

Las armas fueron sometidas a peritajes realizados por personal del Gabinete de Criminalística y especialistas en armería. Como resultado de esas tareas se estableció que 11 de ellas no se encontraban debidamente registradas.

La fiscal explicó que entre los elementos secuestrados había armas largas de diferentes calibres consideradas armas de guerra y que todas eran aptas para el disparo. También precisó que el acusado figura como legítimo usuario de armas de fuego.

Entre las pruebas reunidas por la acusación se incorporaron entrevistas a los cuidadores de la chacra, testimonios de los efectivos policiales que participaron del procedimiento y los informes técnicos elaborados por Criminalística y Armería.

La defensa destacó su rol como coleccionista

Durante la audiencia, el abogado particular del imputado no presentó objeciones ni a los hechos atribuidos ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía.

No obstante, remarcó que su defendido es un reconocido coleccionista de armas y una persona vinculada a la cultura armamentística en la región.

Con la formulación de cargos ya realizada, la causa ingresó en la etapa penal preparatoria, durante la cual la fiscalía profundizará la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.