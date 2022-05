El país con más feriados

Argentina tiene 19 días feriados no laborables por año. Para tener una idea, México tiene solo 7 días feriados en el año. Es otra muestra de incoherencia, en un país sin desarrollo económico, que carece de empleo calificado y, por si fuera poco, con un 80% de inflación anual. ¿Cómo pretende tener sustentabilidad fiscal si no resuelve esas condiciones básicas?



Sería muy importante transparentar el censo no sólo poblacional, sino la información que sirve para planificar los objetivos de las políticas en el presupuesto público, por ejemplo. ¿Qué cantidad de hectáreas se encuentran abandonadas o sin sistematización de riego productivo? ¿Cuántas industrias, bodegas, establecimientos fabriles se encuentran cerrados? ¿Cuántos kilómetros de rutas y de vías férreas hacen falta para transportar la producción de las economías regionales?



En un contexto internacional donde existe la oportunidad de proveer alimentos al mundo, cualquier gobierno racional apartaría todos los obstáculos para incrementar la producción agrícola-ganadera y su industrialización.



¿Pero cuáles son las políticas de este gobierno de Alberto y Cristina F? Subir y crear impuestos y retenciones. Fomentar las prebendas de los sindicatos, utilizándolos para sus intereses personales, con un discurso de hipocresía y demagogia.



Resultado: Argentina es un país retrasado, con una educación paupérrima, altos índices de inseguridad, enorme cantidad de empleados públicos y planes sociales, pero que castiga a los productores del campo, por caprichos ideológicos.



Me pregunto: ¿qué dirían los padres fundadores de la patria de aquel 25 de mayo de 1810? Estoy seguro que no aprobarían 19 feriados no laborables. La mejor forma de honrarlos sería trabajando, como lo hicieron ellos.



Enrique Omar Driussi

DNI 12.638.127

Neuquén