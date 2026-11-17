Todos y cada uno de los mensajes de su santidad han calado hondo en católicos y no creyentes, han llegado a los corazones de personas que , como dijo un buen amigo, sienten que León XIV, al igual que Messi, son espejos donde uno quiere mirarse. Pero de todos ellos, las palabras que pronunció en la cárcel de Devoto creo que son las se llevan el podio. No es una novedad que las actuales condiciones en las cárceles no regeneran a nadie, desde el trato que reciben los presos, los alimentos deficitarios, hasta la falta de las elementales condiciones de higiene, la falta de los famosos beneficios (papel higiénico, jabón, dentífrico, lavandina, etc.) que reciben cada 15 días de familiares que pueden (no todos pueden) y que debería ser una provisión elemental y primaria si realmente el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción del ciudadano a la vida en sociedad. De lo contrario , solo seguiremos aumentando el resentimiento y el odio de personas que requieren de toda la atención de la sociedad y del Estado. Por que saliendo del cinismo que nos impide ver, la población carcelaria es el talón de Aquiles de toda sociedad, y debemos reflexionar al respecto. Miles de km sin cultivar, enormes espacios sin limpiar, escuelas y hospitales a refaccionar y mantener, etc. ¿No serían más útiles los presos en esos menesteres, merecedores del tan discutido sueldo que perciben? Nada es más significante para la dignidad humana que el trabajo. Con probar no se pierde nada, quien nos dice que León XIV no haya dado con su mensaje el puntapié inicial para que así suceda.

Gracias Su Santidad por su visita, por hacernos ver y reflexionar.

Margarita Di Lella

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