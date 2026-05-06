El problema de la «viveza criolla»

Patricio Oschlies DNI 21.644.451

General Roca

Estimado Sr. director:

Un problema no menor que enfrenta nuestra sociedad no es la falta de normas, sino la creciente tolerancia a incumplirlas cuando conviene. La “viveza” celebrada, el relativismo aplicado según la ocasión y la resignación ante la corrupción erosionan la confianza y debilitan el tejido social. Sin convicciones firmes que orienten la conducta, ninguna regla alcanza.

Recuperar el valor de hacer lo correcto, aun cuando nadie controle, es una tarea urgente si aspiramos a fortalecer el bien común.

Atentamente,