Javier Milei en Estados Unidos: conferencias y reuniones con líderes politicos, los detalles de su agenda internacional

Javier Milei viajó a Estados Unidos para participar de la 29° Conferencia Global que organiza el Instituto Milken. El presidente llegó a Los Ángeles para disertar en un foro internacional que reúne a referentes globales.

El viaje forma parte de una agenda internacional que incluye un encuentro conlíderes políticos, empresarios, inversores y especialistas de distintos sectores como finanzas, tecnología y salud. Antes de partir convocó a una reunión de Gabinete para su regreso.

Según se informó, el mandatario llegó durante la madrugada del miércoles 6 de mayo tras haber partido desde la Argentina el día anterior, en lo que constituye un nuevo viaje oficial a Estados Unidos desde el inicio de su gestión. También mantendrá reuniones con figuras del ámbito económico.

Durante su estadía, Milei tiene previsto mantener una reunión con el economista y empresario Michael Milken, fundador del instituto que organiza el evento, además de participar de un encuentro reducido con inversores.

Javier Milei en Los Ángeles: en qué consistirá el evento

La actividad central del Presidente será su exposición en el foro, donde brindará un discurso ante referentes del ámbito económico internacional, en línea con su estrategia de promover inversiones y posicionar a la Argentina en el escenario global.

El evento es considerado uno de los principales espacios de intercambio entre el sector público y privado en Estados Unidos, con la presencia de figuras influyentes del mundo empresarial y financiero.

No es la primera vez que Milei participa de esta conferencia, ya que anteriormente fue invitado a disertar en ediciones previas del mismo foro en Los Ángeles. El viaje también contempla contactos con empresarios e inversores internacionales, con el objetivo de generar vínculos y oportunidades de inversión para el país.

Tras su participación en el evento y las reuniones previstas, el Presidente regresará a la Argentina, en el marco de una agenda comprometida entre el conflicto interno de la Casa Rosada ante los casos de investigación del jefe de Estado, Manuel Adorni.