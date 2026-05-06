Detendrán al financista de la AFA Ariel Vallejo si no se presenta a declarar en la nueva fecha de audiencai

En el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fijó para el 26 de mayo una nueva fecha de indagatoria para Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual preside Claudio “Chiqui” Tapia, También la medida incluyó a su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

La acción judicial del magistrado estableció un apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su detención inmediata si no se presentan.

AFA: cuándo se definió la nueva audiencia para Ariel Vallejo

La medida de Armella fue dispuesta luego de que el empresario no se presentara a declarar en la indagatoria a la que había sido citado este martes. El 26 de mayo se definió como la fecha para una nueva audiencia. Será a las 10, para Ariel Vallejo, y a las 11 para Graciela Vallejo. Ambas en la sede del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

Según publicó Infobae, el juez no ordenó la detención de forma anticipada, pero si marcó que se declarará su rebeldía y se enviará la fuerza pública a buscarlos si no comparecen ante la Justicia.

Causa AFA: por qué investiga la Justicia a los dueños de Sur Finanzas

En la misma línea, los investigadores consideran a Vallejo como una pieza central en una estructura que habría operado a través de la financiera con vínculos en el fútbol argentino, incluyendo relaciones comerciales con la AFA y distintos clubes.

Según las denuncias que se encuentran radicadas en los tribunales, el dinero facilitado por Sur Finanzas a distintos clubes con dificultades económicas habría servido presuntamente para lavado de activos.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Vallejo, debía presentarse a indagatoria este martes desde las 10, acusado de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” por el manejo irregular de fondos de clubes de fútbol,

La causa sumò además nuevos imputados. Para junio, hay citados a declarar cuatro dirigentes de Banfield. Los nombres son Eduardo Juan Spinosa (presidente), Federico José Spinosa (vicepresidente), Ignacio Javier Uzquiza (tesorero) y Oscar Fabián Tucker (secretario).

Con Noticias Argentinas e Infobae