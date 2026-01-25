El sistema garantista debe ser revisado

Dr. Hector Luis Manchini Abogado, exjuez de la Cámara en todos los Fueros de Zapala

DNI 7.779.947



A consecuencia de la aplicación de la doctrina garantista aparecen casos en los cuales otorgar la libertad condicional a individuos que han cometido delitos de extrema gravedad es una decisión errónea pues la mera circunstancia de cumplimentar requisitos formales ya que en todos los casos deben considerarse la gravedad del delito que lo llevó a prisión en los supuestos que el hecho cometido traduzca un ilícito que traduzca un daño extremo la libertad condicional no debe concederse.

Lo expuesto es aplicable sin duda al beneficio otorgado a Diego Domingo Ponce condenado a perpetua el 11/07/2002 por el asesinato de su pareja Laura Natalia Chirino de 17 años no obstante lo cual la jueza de ejecución penal Nora Villegas apreciando solamente -según su criterio- consideró que el hombre había cumplido los requisitos formales previstos por la ley y le otorgó ese beneficio que le permitió al condenado apuñalar a un nena de 10 años que esta grave, corriendo peligro su vida, internada en terapia intensiva de un centro de salud en la ciudad de Córdoba en estado reservado.

Agrego que el delincuente fue detenido horas después e imputado por robo calificado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa en grado de tentativa en calidad de autor.

El interrogante ahora es, quién responderá por la imprudencia manifiesta de conceder una libertad condicional a un individuo apreciando solamente las garantías que la ley hoy le concede a quien está privado de libertad por un delito de femicidio sin tener en cuenta las garantías que posee la sociedad toda de ser resguardada minuciosamente en los casos como el que tratamos. Siendo insuficiente obviamente la afirmación del intendente de Santa Rosa de Conlara acerca de su dolor por lo sucedido y con mucha bronca, afirmando también que los jueces viven en una burbuja totalmente distinta a la realidad social.

En verdad estas decisiones suceden por un sistema garantista que debe ser revisado cuanto antes.

Atentamente