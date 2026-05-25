Las señales de paz políticas de Javier Milei en el 25 de Mayo: abrazo con Macri y la vuelta del Triángulo de Hierro

En el aniversario de la Revolución de Mayo, Javier Milei buscó enviar señales de paz política en distintas direcciones. Al participar del tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana, el presidente intercambió un abrazo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien había desairado en 2025. Poco después, desde el balcón de la Casa Rosada, se mostró junto a Karina Milei y Santiago Caputo (los otros vértices del ex “triángulo de hierro”) y arengó a la senadora Patricia Bullrich.

La jornada patria comenzó poco antes de las 10, cuando Milei y la plana mayor del Gobierno caminaron los metros que separan la Casa Rosada del templo principal de la Ciudad para la ceremonia central. Milei llegó acompañado por su hermana Karina, secretaria general de Presidencia; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la mayoría de sus ministros y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien cubrió el vacío que dejó Victoria Villarruel.

En efecto, la vicepresidenta no fue invitada al evento y se limitó a publicar un mensaje de “fortaleza, unidad y paz” en redes sociales. La última participación de Villarruel en el Tedeum, en 2025, quedó grabada en la memoria: en aquella conmemoración, Milei directamente le negó el saludo. “Roma no paga traidores”, había publicado en X. La relación no mejoró en absoluto.

Con Macri sucedió lo contrario. Aunque el año pasado también había sido ignorado por Milei, esta vez ambos buscaron poner paños fríos. Tras desfilar por la Catedral para ubicarse en una silla en primera fila, el presidente intercambió un abrazo con el mandatario porteño, quien ya se encontraba adentro del templo. Volvieron a saludarse tras el Tedeum, al dirigirse a un escenario montado frente al Cabildo.

Javier Milei evitó saludar a Jorge Macri en el Tedeum del 25 de Mayo del 2025.

“Estamos muy bien, estamos trabajando en muchos frentes”, destacó Macri antes de la ceremonia religiosa, en un acto en Plaza de Mayo donde izó la Bandera Nacional. El jefe de Gobierno resaltó el acuerdo alcanzado la semana pasada con la Nación para saldar una deuda de aproximadamente $800.000 millones con la Ciudad en materia de coparticipación.

Culminada la misa principal y el acto en el Cabildo, Milei y su comitiva regresaron a la Casa Rosada, donde estaba programada una reunión de Gabinete. Pero antes de encerrarse en el Salón Eva Perón, el presidente ensayó otro gesto de unidad: salió junto a sus ministros al balcón a saludar a los presentes y en el mismo encuadre quedaron Karina y Caputo, los dos polos opuestos de poder. Antes de volver a ingresar, Milei le dedicó un abrazo al asesor.

La jornada también mostró juntos en la delegación oficial a Caputo y Martín Menem, quienes vienen de protagonizar un enfrentamiento a cielo abierto luego de que el asesor presidencial acusara al titular de la Cámara de Diputados de operar en su contra mediante una cuenta anónima en redes sociales, algo que fue desmentido por el riojano.

Patricia Bullrich, por su parte, fue relegada de la comitiva que llegó a la Catedral, pero luego estuvo en el balcón y Milei la animó a saludar en primer plano. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza viene dando gestos de autonomía: adelantó más de dos meses la presentación de su declaración jurada para apurar a Adorni y se muestra como potencial candidata en la Ciudad de Buenos Aires a través de videos.

En la reunión de Gabinete, encabezada por Milei y con la presencia de Adorni y Bullrich, se puso foco en la gestión y se resaltaron datos positivos de la economía. Desde el Gobierno destacaron que el feriado del 25 de mayo, que generó un fin de semana largo, movilizó a más de 1,4 millones de personas por todo el país, lo que significa un 9,1% más que en 2023.

En el encuentro, que tuvo a Milei como principal orador, también se pasó revista a la agenda legislativa, que no para de acumular temas. El último viernes, el jefe de Gabinete anunció el envío de otros cuatro proyectos de ley: el “súper RIGI”, la derogación del Etiquetado Frontal de Alimentos, una ley de lobby y otra contra la ludopatía.

La reunión duró poco más de una hora y en el Gobierno niegan que haya habido menciones a las internas que marcaron las últimas semanas. Hubo dos ausentes con aviso: los ministros de Economía, Luis Caputo (por un cuadro gripal) y de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se encuentra en un viaje oficial en Roma.

Duro mensaje de García Cuerva

En su homilía, el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, sostuvo que “tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar parálisis personales, familiares y sociales” y aclaró que “no es cuestión de buscar responsables” porque “un poco somos todos”.

“Nadie es descartable. Nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores precarizados y varios más”, enumeró.

En otra parte saliente de su mensaje, enfatizó: “Basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco”.

“La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El ‘sálvese quien pueda’ es la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nación”, señaló.

Por otra parte, llamó a cesar el nivel de violencia verbal. Pidió “abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman al prójimo” y “desarmar el lenguaje renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a quienes están ausentes y no pueden defenderse, al juicio inmediato”.

Hacia el final, llamó a “refundar el vínculo social y político entre los argentinos” y subrayó: “Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan, y terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento”.