Dr. José Brunetta DNI 4.180.958

Sr. Director.

No hace falta ser economista para saber que si la divisa extranjera esta subvaluada nuestros productos son caros en el mercado internacional. Si tenemos productos caros no nos compran. Si no nos compran nuestras fábricas producen menos. Si nuestras fábricas producen menos precisan menos mano de obra. Si precisan menos mano de obra hay desocupación. ¿Economistas, en que me equivoco?

Saludos cordiales