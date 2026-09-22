En la incertidumbre
En la incertidumbre de un montón de cosas
En la cruel espina de la bella rosa
El ir y venir, vivir y morir
Como aquellas olas llegando y huyendo
de la misma costa.
Ya sé, me perdí, rodé por ahí
buscando la estrella.
Quién no?, si el faro apagó
su luz en la niebla.
Sobre la marea de la gran tormenta
En el fuego noble de la vieja hoguera
Parado en el medio, en el mismo centro
buscando esa luz, en la incertidumbre
de un montón de cosas
En la cruel espina de la bella rosa.
Roberto Savasta
DNI 14251572
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