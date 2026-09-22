En la incertidumbre de un montón de cosas

En la cruel espina de la bella rosa

El ir y venir, vivir y morir

Como aquellas olas llegando y huyendo

de la misma costa.

Ya sé, me perdí, rodé por ahí

buscando la estrella.

Quién no?, si el faro apagó

su luz en la niebla.

Sobre la marea de la gran tormenta

En el fuego noble de la vieja hoguera

Parado en el medio, en el mismo centro

buscando esa luz, en la incertidumbre

de un montón de cosas

En la cruel espina de la bella rosa.

Roberto Savasta

DNI 14251572