Mauro Icardi explotó tras ser inhabilitado para conducir y apuntó contra Transporte: “Todo por un ratito de chimento”

Mauro Icardi reaccionó con dureza después de que el Ministerio de Transporte bonaerense anunciara su inhabilitación preventiva para conducir. El futbolista aseguró que posee una licencia italiana vigente hasta 2029 y cuestionó públicamente la decisión del organismo.

La polémica que comenzó con un video publicado por Eugenia “la China” Suárez sumó un nuevo capítulo. Después de que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informara que Mauro Icardi fue inhabilitado preventivamente para conducir, el futbolista respondió a través de las redes sociales y puso en duda el alcance de la medida.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la intervención de las autoridades se produjo luego de que se viralizara una grabación publicada por Suárez en Instagram. En las imágenes, la actriz aparece sin cinturón de seguridad y con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla de un vehículo en movimiento, mientras Icardi está al volante.

A partir de la repercusión del video, el organismo bonaerense revisó la situación del conductor e informó que la licencia argentina registrada a nombre de Icardi estaba vencida desde mayo de 2019. La cartera provincial dispuso entonces su inhabilitación preventiva y señaló que, antes de obtener una nueva licencia, deberá someterse a una evaluación para determinar su aptitud para conducir.

Mauro Icardi respondió y aseguró que tiene licencia italiana hasta 2029

Horas después del anuncio, Icardi salió al cruce del Ministerio de Transporte bonaerense y planteó una versión diferente sobre su situación.

El delantero sostuvo que actualmente cuenta con una licencia de conducir italiana vigente hasta 2029 y cuestionó cómo podía afectar la decisión provincial a ese permiso.

“Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió Icardi en respuesta al comunicado publicado por la cartera bonaerense.

Además, el futbolista explicó que, según su versión, entregó su licencia argentina cuando realizó el trámite para convertirla en una europea. Argentina e Italia cuentan con un acuerdo para el reconocimiento recíproco y la conversión de licencias de conducir, aunque la existencia de ese convenio no permite concluir, por sí sola, cuál es el alcance jurídico de la inhabilitación dispuesta en este caso.

El fuerte descargo de Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte

Icardi no se limitó a cuestionar técnicamente la medida. También elevó el tono contra el organismo provincial y consideró que la publicación oficial buscaba generar repercusión mediática.

“Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, escribió el futbolista.

Luego apuntó contra el estado de las calles y reclamó a las autoridades que se ocuparan de mejorar la circulación. En otro tramo de su mensaje pidió que dejaran de “mentirle a la gente” y que se pusieran “a trabajar”.

Finalmente, insistió en su explicación sobre el registro europeo y cerró su publicación con otra crítica: “Todo por un ratito de chimento”.

El video de la China Suárez que originó la polémica

Todo comenzó con una publicación que la China Suárez compartió el domingo en Instagram. En la grabación se la observa sentada sobre la ventanilla del acompañante, con buena parte del cuerpo fuera del vehículo mientras este se encuentra en movimiento. Luego vuelve al interior del auto y besa a Icardi, que continúa conduciendo.

El Ministerio de Transporte bonaerense consideró que la escena representaba una situación de riesgo para los ocupantes del vehículo y para terceros y, al revisar los datos del conductor, detectó que el registro argentino de Icardi figuraba vencido.

Así, lo que comenzó como un video de la pareja en redes sociales derivó en una medida administrativa y un fuerte cruce público entre Mauro Icardi y el Ministerio de Transporte bonaerense.