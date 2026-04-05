Energía de las olas del mar

Daniel Ernesto Iglesias

DNI 22.773.315

Córdoba

Sobre la nota del diario acercas de las “Las primeras pruebas del dispositivo argentino que producirá energía con el oleaje del mar”.

Siempre dije que el mar es la energía que renueva el espíritu .

Es una masa de movimiento permanente que de solo escucharla genera relajación y buen augurio. Tanto movimiento tiene que estar pensado para otras cosas mas allá de nuestros ojos.

Deseo lo mejor para el proyecto y que a la vez nos haga entender que siempre hay mucho por hacer y de dejar de buscar en otros lados lo que uno tiene al lado .

Y sobre todo ser un agradecido de nuestra naturaleza, la cual es totalmente equilibrada y perfecta, aunque aveces parezca cruel.

