Nicole Neumann y su estilo boho: cómo transformar el encaje en un look urbano

El estilo bohemio continúa reconfigurándose dentro del panorama de la moda nacional, alejándose de los patrones predecibles para integrar elementos de la identidad cultural y el diseño de autor. En sus más recientes registros estilísticos publicados en sus canales oficiales, la modelo y conductora Nicole Neumann reconfirmó su afinidad por esta corriente estética al presentar un outfit que equilibra el romanticismo, el espíritu folk y los matices contemporáneos.

Nicole Neumann, creadora de tendencias, demostró cómo una prenda clásica de noche puede transformarse en una propuesta urbana de uso diurno mediante la incorporación estratégica de texturas tejidas, accesorios ornamentales y piezas de marroquinería artesanal con impronta criolla.

El vestido de encaje negro: la pieza central del look boho de Nicole Neumann

La base estructural del estilismo, elegido por Nicole Neumann, consistió en un vestido de encaje negro de silueta fluida, mangas largas y transparencias sutiles.

Las claves de Nicole Neumann para renovar el estilo boho.-

Lejos de limitar el uso del encaje a eventos formales o nocturnos, la modelo adaptó la prenda al terreno del estilo boho al superponerle un chal tejido en tono mostaza, un recurso que rompe la monocromía y aporta contraste térmico al conjunto.

Las claves de Nicole Neumann para renovar el estilo boho.-

La fluidez del textil, combinada con la caída del tejido, otorga un movimiento natural que rescata la impronta relajada y femenina de la indumentaria bohemia, convirtiendo al encaje en un comodín versátil para distintas horas del día.

La faja artesanal tipo rastra que transformó el atuendo de Nicole Neumann

El elemento distintivo que redefinió la silueta del conjunto fue la inclusión de una faja artesanal tipo rastra, firmada por la marca de diseño Linaje.

Inspirada en los cinturones tradicionales de la indumentaria criolla, la pieza cuenta con apliques metálicos, relieves y bordados florales multicolores que concentran el punto focal de atención sobre la cintura.

Este accesorio no solo aporta estructura a una prenda de corte holgado, sino que eleva la propuesta visual al fusionar la artesanía local con la moda urbana.

El estilismo de Nicole Neumann se completó con collares largos de cuentas y dijes ornamentales, consolidando una fórmula singular que actualiza el concepto del lujo artesanal.