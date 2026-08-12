Prestigioso medio europeo asegura que Franco Colapinto «alivió las dudas sobre su futuro»

Se presume que durante la parte final del receso veraniego se pueda terminar de definir la situación contractual del argentino Franco Colapinto y su posibilidad de continuar como piloto Alpine de Fórmula 1 el próximo año.

La negociación parecía atender netamente la cuestión económica. En lo deportivo, el pilarense tiene crédito acumulado tras sus muchas buenas actuaciones en la primera mitad de temporada, algo que, según un prestigioso medio europeo, «alivió las dudas» sobre su continuidad a largo plazo.

El sitio Motorsport realizó una análisis de las primeras doce competencias del año. Y en una nota firmada por Filip Cleeren, se destaca que Pierre Gasly y Franco Colapinto “fueron recompensados por soportar una dolorosa campaña 2025, cuando Alpine comenzó este año su etapa como cliente de Mercedes con un paquete mucho más competitivo», comenzó describiendo.

Y prosiguió: «Tras un duro inicio en Melbourne, en el que el equipo no ejecutó un fin de semana limpio y tuvo dificultades para dominar el despliegue de la unidad de potencia, el equipo de Enstone pasó a dominar la zona media”.

Además, en cuanto a la perfomance concreta del argentino, el artículo apunta: «Colapinto también ganó confianza, lo que lo ha convertido en una presencia más estable en la zona media y ha aliviado las dudas sobre su futuro a largo plazo”.

En su segundo año como piloto Alpine (primero como titular), Franco sumó 19 puntos en los primeros doce grandes premios, ubicándose 12° en el Campeonato de Pilotos; un contraste absoluto con la pasada campaña, que lo encontraba con uno de los mejores coches de la parrilla e imposibilitado totalmente de poder sumar unidades.

We're still in awe of this save by Franco in the first moments of the season 🤯#F1 pic.twitter.com/THRRVDCThQ August 11, 2026

El equipo francés dominó el tramo inicial del campeonato en la zona media de la parrilla y llegó a ser el mejor del grupo de perseguidores de los tres grandes («el mejor del resto»), con apariciones regulares en la Q3 y en la zona de puntos.

El podio de Gasly en Mónaco fue el punto más alto del equipo hasta el momento. Aunque, luego de esa competencia, la falta de mejoras aerodinámicas en los monoplazas y el salto cualitativo de rivales directos, como Racing Bulls y Haas, complicaron el presente del team francés en el campeonato de constructores, que ahora lo encuentran en el 6° puesto, detrás de la escuadra «B» de Red Bull.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, reconoció la caída de rendimiento y que se espera un salto en la reanudación del certamen el próximo 23 del corriente en el circuito de Zandvoort (Países Bajos).