Fabián Wotnip

fwotnip@yahoo.com.ar

BUENOS AIRES

En la Argentina de hoy, una ideología sin alma ha tomado por asalto la razón. No hay demonio más peligroso que el que se disfraza de virtud: en nombre de la “inclusión” y la “libertad”, se ha escrito una Ley de Salud Mental que destruyó la ciencia que debía proteger. No la escribieron psiquiatras ni psicólogos de hospital, sino diputados que levantan la mano por conveniencia o por obediencia, mientras el país se hunde en una locura disfrazada de humanidad.

El resultado es una ley que rompe la experticia, que arranca de raíz el conocimiento clínico y convierte al médico en sospechoso. En hospitales como el Borda, los equipos terapéuticos que sostienen con dignidad la vida de los pacientes fueron perseguidos, calumniados, hasta criminalizados. Hubo muertes que nadie explicó, guardias sin seguridad, profesionales sometidos a juicios orales sin mérito, y un Estado ausente que, en lugar de proteger, acusó.

El país ha cambiado la verdad por el relato. La ciencia por el dogma. El trabajo silencioso de los psiquiatras por la demagogia del papel timbrado. Y así, lentamente, la locura se ha corrido del paciente al sistema mismo.

En esta atmósfera, la vieja canción de Moris resuena como un espejo:

Porque eso hacemos, colectivamente: huimos de nuestra responsabilidad, de nuestro dolor, de nuestra verdad. Vamos al cine, compramos, votamos, opinamos, pero seguimos encerrados en una prisión de carne y hueso. Escapamos del sufrimiento en lugar de comprenderlo, y terminamos culpando al que intenta curarlo.

No hay política de salud mental posible sin verdad, sin ciencia y sin amor al prójimo. No hay ley que valga si convierte a los médicos en culpables y a la demencia institucional en norma.

Por eso, hoy más que nunca, de nada sirve escaparse del absurdo. Hay que enfrentarlo. Hay que decirlo.

Porque, como canta Moris,

Solo así, con verdad y con coraje, la Argentina podrá volver a ser un país donde curar no sea un crimen, y donde la razón vuelva a ocupar su lugar frente al delirio institucional.