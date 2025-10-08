Espert, Villaverde, Tortoriello y …



Mónica Martin. candidata a Senadora, MAS Río Negro DNI 13.175.253

Aquiles Añazco Nieto, candidato a Diputado Más Río Negro DNI 18.695.127

Desde el MAS Río Negro, compartimos el enojo y el hartazgo de la población por la manera en que se está degradando la política que, desde hace décadas da la espalda a los sectores populares.

La escandalosa renuncia de Espert permitió que salga a la luz lo que era un secreto a voces: el pasado delictivo de la actual diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

Al mismo tiempo, en las últimas horas, la justicia imputó a Aníbal Tortoriello, candidato a Diputado nacional por el mismo partido, por administración fraudulenta en el programa Techo Digno, cuando era intendente de Cipolletti.

Ambos son un claro ejemplo de descomposición política, cuando la transforman en meros negocios personales. Como si esto fuera poco, oportunistas como Martín y Rivero, quienes comparten el proyecto político de ajuste del gobierno nacional.

Desde el M.A.S. repudiamos enérgicamente estas conductas y exigimos su renuncia a sus candidaturas de Villaverde y Tortoriello.