Exploraciones gasíferas
Raúl J Violoni
DNI 6.076.720
Sobre la nota “Nuevo impulso a la Vaca Muerta mendocina: realizaron exploración sísmica y plan de perforaciones en Cañadón Amarillo”.
Como Ingeniero° Geofisico estuve a cargo de la Comisión Sismografica N° 26 de YPF entre 1976 y 1978.
Se hicieron trabajos de Sísmica 2D en Cañadón Amarillo y áreas circundantes (Liupuca. El Manzano. …).
En los pozos someros realizados siempre había olor a gas.
Las expectativas eran esperanzadoras. Con la adquisición de Sísmica 3D, seguramente el panorama será mucho más favorable y definitorio.
