Garrafas caras en el puerto

Juan Carlos Malgesini

SAN ANTONIO ESTE

Sr. Gobernador:

Puede que los que tienen que informarle a Ud. no lo hagan pero haciéndola corta le digo en el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Carlos Casares, en los domicilios a sus habitantes les entregan la garrafa de 10 kilos a razón de catorce mil pesos.

Aquí en el puerto en un negocio se la cobra a veintiocho mil quinientos pesos.

Mientras, el inglés Joe Lewis pasea en helicóptero, que siga bien.