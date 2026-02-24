Garrafas caras en el puerto
Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429
SAN ANTONIO ESTE
Sr. Gobernador:
Puede que los que tienen que informarle a Ud. no lo hagan pero haciéndola corta le digo en el interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo en Carlos Casares, en los domicilios a sus habitantes les entregan la garrafa de 10 kilos a razón de catorce mil pesos.
Aquí en el puerto en un negocio se la cobra a veintiocho mil quinientos pesos.
Mientras, el inglés Joe Lewis pasea en helicóptero, que siga bien.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar