Gritar no es tener más autoridad

Hugo Modesto Izurdiaga. DNI 11.604.534

BUENOS AIRES

Alberto Fernández y un nuevo discurso. En él se lo notó un poco acalorado. Al hablar en un tono alto, pierde el timbre normal de su voz. De tal manera que no se le entiende bien lo que está diciendo. “Gritar, no significa tener más autoridad”. Debería tratar de no perder su equilibrio emocional.

El país necesita un presidente moderado y que se encargue de resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía argentina: inflación, inseguridad, desocupación, narcotráfico.

Deje a un lado las excusas, tratando de convencernos “en cada plática” de que la culpa es del ex presidente Mauricio Macri. Desempeñe fielmente su cargo, y busque soluciones para que la República crezca. No pierda parte de su tiempo culpando y juzgando a los demás. Utilice todas sus energías para diseñar un próspero futuro para todos los habitantes del suelo argentino. El pueblo espera que usted rectifique el rumbo equivocado por el que está conduciendo al país. De no ser así, su gestión presidencial, se convertirá en el peor gobierno de la historia argentina. Señor Presidente: hable menos… ¡Y gobierne mejor !