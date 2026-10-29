Bausili defendió la gestión del Banco Central por el manejo del oro.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendió la gestión del oro por parte del Banco Central y rechazó los cuestionamientos que surgieron de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Asimismo, negó que el oro esté depositado en el Banco de Inglaterra y aclaró que la participación del Deutsche Bank (institución para la que trabajó) en la operación de cobertura, que tuvo un costo de US$ 1.000 millones, fue mínima.

Bausili ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la sede de la autoridad monetaria que se extendió por más de dos horas y en la que explicó el Informe de Política Monetaria (IPOM) y además ocupó más de una hora en explicar la situación de las reservas de oro.

El funcionario señaló que el oro fue utilizado como un activo para asegurarse de la posibilidad de tener dólares para hacer frente a los depósitos bancarios a poco de asumir la gestión, dado que las reservas eran negativas en más de U$S 9.000 millones.

Bausili dijo que la operación se realizó bajo el manual de procedimientos de manejo de reservas del Banco Central, el cual incluye capítulos de confidencialidad para su seguridad.

En ese sentido, precisó que el oro fue depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) de Suiza, institución que luego pudo haber decidido mover los lingotes hacia otra plaza, pero sin ningún perjuicio para la Argentina debido a que la certificación de depósito se mantenía en esa institución.

Acerca de la denuncia de “pérdida de U$S 1.000 millones”, explicó que fue una operación de cobertura, en la cual el Banco Central terminó resignando parte de la ganancia por el aumento de la cotización del oro a cambio de asegurarse de que, en caso de caer su valor, tenía un precio piso de recuperación.

Bausili aseguró que esta es una operación que se realizó en forma habitual en los últimos 10 años y se quejó de que la Auditoría General de la Nación no puso el mismo celo en auditar esos movimientos.

El presidente del Banco Central aclaró que este tipo de operaciones suelen realizarse con varias instituciones bancarias y que el Deutsche Bank solo participó en un 10%. Además, aseguró que se enteró de los bancos participantes luego de que se firmaron los contratos, tal como indica el manual de procedimientos.

Bausili recordó que dejó el Deutsche Bank en 2016 y que la Ley de Etica Pública impone un plazo de tres años que para que un funcionario pueda establecer relaciones con una entidad privada en la que trabajó.

Acerca de la marcha de la economía, Bausili afirmó que el Banco Central está preparado para afrontar las exigencias financieras que impone un año electoral.

“No creo que se animen a ir en contra del Banco Central”, enfatizó el titular de la entidad haciendo referencia a alguna posible maniobra en el mercado de cambios, tal como sucedió en la previa a la elección de 2025.

Por otra parte, sostuvo que en los análisis que realiza la entidad se observan señales de que en el cuarto trimestre del año se superará la recesión y que existen indicios de una mejora en los niveles de crédito al sector privado.

A su vez, consideró que el problema de la mora “ya fue superado por los bancos” porque han asumido las pérdidas de los créditos incobrables y ahora encauzan nuevamente su cartera para retomar la oferta.

Corresponsalía Buenos Aires.