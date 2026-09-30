Hermandad Argentina-España

Jesus del Pino Marin

DNI 9.019.929

HUELVA, ESPAÑA

Desde que el profeta argentino Benjamín Solari Parravicini saltó a la fama por sus enigmáticas psicografías, muchas personas a lo largo y ancho del mundo conocedoras de su vida y obra se han preguntado por qué razón este hombre puso tanta esperanza en los últimos trazos premonitorios que hacen referencia a la Cruz Orlada.

Lo que sí podríamos decir con seguridad es que todo esto apunta a una hermandad entre Argentina y España, y esto no debería caber lugar a duda, ya que el guía espiritual que tuvo el profeta fue un hombre que vivió en el convento de La Rábida (Huelva) en el S.XVIII.

Es precisamente aquí en el sur de España, donde un personaje desconocido hasta la fecha lleva haciendo un trabajo apostólico para que se conozca el misterio de la ciencia de la Santa Cruz, que en definitiva se puede decir que es un estudio de investigación que a su vez toma forma de proyecto de evangelización que demuestra que la Santa Cruz es también un modelo matemático universal. Esto a priori podría parecer que apenas tiene trascendencia para cualquier ciudadano de este mundo, pero en verdad significa que ⸺entre otras muchas razones⸺ por el hecho de usar la tecnología (un teléfono, calculadora o cualquier sistema de adquisición de datos), todos estamos marcados con el signo indeleble de la Santa Cruz en caracteres matemáticos.