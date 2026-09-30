Pity Álvarez habló desde el hospital tras su crisis: “Me va a explotar la cabeza”

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habló sobre el difícil momento que atraviesa mientras permanece internado. La crisis que sufrió tuvo impacto en el juicio que enfrenta por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz.

Cristian “Pity” Álvarez atraviesa un delicado momento personal y judicial. El músico habló desde el Hospital Tornú, donde permanece internado, y dio detalles de la crisis que sufrió en los últimos días, situación que además obligó a modificar el desarrollo del juicio que enfrenta.

En una comunicación con La Mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por El Trece, el cantante reconoció que llegó a un punto de colapso producto de las distintas situaciones que atraviesa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Álvarez describió lo sucedido como un “brote psicótico” y admitió que no recuerda con claridad algunos momentos previos a su internación.

Pity Álvarez contó cómo fue la crisis que sufrió

“El lunes colapsé”, expresó el músico al referirse al episodio que terminó con su traslado al hospital.

Álvarez explicó que venía acumulando preocupaciones y aseguró que atravesó momentos que no logra reconstruir completamente. En ese contexto, lanzó una frase que reflejó el estado en el que se encuentra: “Me va a explotar la cabeza”.

El cantante también habló de las dificultades que atraviesa para descansar y de la presión que representa el proceso judicial.

“Voy a dejar una mancha en la pared”, expresó en otro tramo de la conversación, una declaración que generó preocupación en medio del cuadro que atraviesa.

La situación de Pity Álvarez tras su internación

Luego de la crisis, Álvarez fue evaluado por profesionales de Salud Mental y la Justicia dispuso que permanezca internado por 90 días.

La medida fue adoptada después de que los especialistas consideraran necesaria la continuidad del tratamiento y el seguimiento del músico.

La situación de salud también tuvo consecuencias sobre el proceso judicial. Una de las audiencias previstas debió ser suspendida ante la imposibilidad de que Álvarez participara con normalidad.

Qué pasa con el juicio contra Pity Álvarez

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

Álvarez está acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El proceso judicial había comenzado a avanzar con distintas declaraciones testimoniales, pero su estado de salud obligó a introducir modificaciones en el cronograma.

Ahora, la evolución del músico será determinante para establecer cómo y cuándo podrá continuar el juicio.