¡Hospital materno infantil ya, en Roca!

Los habitantes de General Roca estamos cansados de la desidia de nuestros gobernantes y la avaricia de los entes privados que solo quieren llenar sus bolsillos.



Es inadmisible que es una ciudad con más de 100.000 habitantes no haya una guardia pediátrica disponible los fines de semana, feriados o simplemente a la noche, cuando muchas veces se escucha alguna respuesta como “volvé mañana o más tarde”, como si uno eligiera cuando suceden estos infortunios.



Nuestros bebés y niños se encuentran desamparados ante está situacion. Quien es padre, sabe que no hay sensación más horrible que no saber a dónde llevar a tu hijo en caso de una emergencia.

Por eso le pedimos a la gobernadora Arabela Carreras y al Ministro de Salud de la provincia el Señor Fabián Zgaib, no dilaten más la obra prometida en el Hospital de General Roca para la creación del Hospital Materno Infantil tantas veces prometido para la ciudad.



Nuestros hijos corren riesgos, no se puede esperar más años en vano a la espera de una solución, estén a la altura de las funciones para las que han sido elegidos y encontremos una solución para que ningún padre/madre más tenga que pasar por la angustia y el dolor de no saber si le van a poder atender a su hijo/a.



Además aprovechamos para pedir por un sistema de salud público de calidad, con sueldos acordes a los profesionales que se desempeñan con gran valía , dedicación y para que no haya más días de paro.



Bruno Molina

General Roca