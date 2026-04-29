Mariano Martínez y su nuevo desafío en La jaula de la moda: “Me vibró la propuesta”

El actor Mariano Martínez habló en exclusiva con Agencia Noticias Argentinas sobre cómo se prepara para su nuevo rol como conductor de La Jaula de la Moda, en el marco de la avant premiere de El Diablo viste a la moda 2 que se llevó a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Debut como conductor en La Jaula de la Moda

El ciclo que discute sobre la moda y tendencias argentinas llegará a la pantalla de Ciudad Magazine el próximo 4 de mayo, junto a los profesionales Claudio Cosano y Fabián Medina Flores.

Sobre la oportunidad de ser la cara del programa, el flamante conductor confesó que ya le habían propuesto el rol, pero que lo rechazó por conflictos laborales: “Me lo habían ofrecido ya el año pasado, pero no se pudo dar. Este año me tiró mucho el grupo, te diría como un 70%, fan de Medina Flores y Claudio Cosano. Fui el año pasado invitado y me cayeron muy bien”.

Un proyecto en el momento justo

Según explicó, el ciclo logró alinearse con su agenda personal: “Cumple 15 años. Este año cuadró todo con mi trabajo del teatro, con Ni Media Palabra, para poder hacerlo, y con mi vida personal, así que dije, ‘bueno sí’. Me divierte, es un programa blanco, que me parece que está bueno, y me vibró”.

Estilo clásico y sin excesos

Al ser consultado sobre su vínculo con la moda, Martínez reconoció que no es fanático de las excentricidades: “Me identifico mucho con lo clásico. Me gustan los colores pasteles, me gustan los colores blancos, negros y grises; me voy más por ese lado”.

En la misma línea, dejó un consejo claro a la hora de vestirse: “Lo principal es mantenerse fiel a uno mismo y no sentirse disfrazado. Se puede consultar cómo combinar mejor las prendas, pero el punto es sentirse cómodo. Ir por la moda absoluta y no estar a gusto no está bueno; siempre hay que buscar lo que te haga sentir bien dentro de una buena combinación”.

El teatro como refugio

Más allá de su futuro como conductor, el actor encuentra su eje en el escenario con su obra Ni Media Palabra: “Yo lo veo como un placer, lo veo como algo artesanal. Creo que son de las pocas cosas que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, y es un lugar de mucho placer para mí”.