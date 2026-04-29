Corte total de agua en Allen: interrumpen el servicio para reparar una pérdida en el acueducto principal

Un corte de agua afectó a las localidades de Allen y parte de Fernández Oro (Foto: archivo)

La empresa de distribución y servicio Aguas Rionegrinas informó que se encuentra trabajando en la reparación de una importante pérdida detectada en el acueducto principal de la ciudad de Allen. La intervención provocó el corte de agua en diversos puntos de la localidad.

La entidad informó que, debido a la magnitud del problema y la demora del trabajo, fue necesario detener completamente el sistema de distribución. Esta medida generó un corte total del suministro de agua potable en toda la ciudad.

La zona afectada está ubicada en la intersección de las calles Martín Fierro y Brentana, donde se identificó una falla en una cañería de 400 milímetros. Personal técnico ya está en el lugar realizando tareas para descubrir el conducto afectado y avanzar con la reparación. Según se informó, la restitución será progresiva una vez finalizadas las tareas.

Para poder realizar los trabajos de reparación, fue necesario detener completamente el sistema de distribución. De esta forma se produjo un corte total del suministro de agua potable en toda la ciudad que podría demorar hasta la tarde.

La empresa solicitó que, mientras se desarrollan los trabajos para restaurar el servicio en la zona, se recomendó a los vecinos hacer un uso responsable del agua disponible, priorizando el consumo esencial hasta que el servicio comience a normalizarse.