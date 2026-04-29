Atropellaron a una mujer de 93 años en pleno centro de Roca: cuál es su estado de salud

Una mujer de 93 años resultó herida tras ser atropellada en pleno centro la ciudad de General Roca. El hecho ocurrió este miércoles en la intersección la Av. Roca y calle 9 de Julio.

Grave choque en Roca: lo que se sabe del hecho

De acuerdo a los primeros datos, la víctima habría intentado cruzar la rotonda cuando fue embestida por un automóvil, cuyo conductor no logró evitar el impacto. La mujer fue rápidamente asistida por las personas presentes hasta la espera de una ambulancia.

Según informaron testigos en el lugar, un Chevrolet Corsa blanco no vio a la mujer cuando cruzaba a pie por una de las esquinas más transitadas del centro de Roca y por ello la terminó impactando.

La mujer quedó sobre la calzada mientras fue asistida por policías y vecinos. Una vez que la unidad médica llegó se la trasladó al hospital López Lima.

Grave choque en Roca: el estado de salud de la víctima

Una vez en el hospital, los médicos encontraron una fractura de tibia y peroné zona distal y traumatismo encéfalo craneano sin gravedad considerable.

Poco después, la señora salio de terapia. Se encuentra en clínica medica en seguimiento.