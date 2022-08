Francisco García Santillán, DNI 10.661.522

BUENOS AIRES

Resulta triste escuchar al oficialismo y a ciertos periodistas referirse al esforzadísimo desempeño de los fiscales Diego Luciani, Sergio Mola y su valioso equipo. Ninguno de los primeros ha sido capaz de sostener que la Sra. Cristina Fernández es inocente. Sólo hablaron mendazmente de la supuesta falta de prueba o, paradójicamente, del exceso de ella.

En cuanto a esto último, también han mentido, pues aducen que se habría incorporado prueba que no estaba en el expediente. Claramente no es así. Es que era tal la cantidad de elementos probatorios en la causa que, resulta evidente que los distinguidos defensores no se tomaron el trabajo necesario para ver y examinar todo lo que tenían a su disposición.

Ellos saben bien que no es como dicen, aunque no se atreven a admitir la conducta delictiva de sus “ídolos de barro”. Como alguna vez le dijera a su superior el brillante Padre Leonardo Castellani: “Todo el mundo sabe que tengo razón, incluso ustedes y, todo el mundo sabe también que nadie me la va a dar, incluso yo”.