Un informe publicado este sábado por el periódico británico Financial Times alertó sobre el fuerte incremento en los costos de financiamiento que enfrenta la Argentina en los últimos cuatro meses.

Según el análisis de su corresponsal en el país, el escenario responde a una combinación de factores: el retroceso en la popularidad del presidente Javier Milei, las dudas del mercado sobre sus posibilidades de reelección en 2027 y la incertidumbre respecto al plan oficial para afrontar los compromisos financieros.

El artículo puso el foco en la escalada del riesgo país, el indicador elaborado por J.P. Morgan que mide la sobretasa que deben pagar los bonos argentinos frente a los del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con los datos relevados, el índice saltó desde poco más de cuatro puntos porcentuales a comienzos de agosto hasta ubicarse en 10,7 puntos al cierre de este viernes.

La caída en la cotización de los títulos públicos coincidió con un deterioro generalizado de las expectativas políticas y económicas. En ese sentido, el medio europeo citó sondeos que reflejan que el nivel de aprobación de la gestión de Milei descendió desde más del 40% registrado en enero hacia un piso medio del 30% en los últimos meses.

El medio Infobae destacó que a este panorama se suma que la reactivación económica proyectada por el Poder Ejecutivo no logró consolidarse y la mayoría de los consultores privados sostiene que la actividad ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. Para el diario inglés, este freno debilitó la previsión de continuidad oficialista en octubre del próximo año y reavivó entre los inversores el temor a un eventual regreso del peronismo y una posible revisión de las reformas de mercado.

El faltante de dólares y el freno a las emisiones locales

El deterioro de la deuda en los mercados emergentes agravó la situación financiera local. Al analizar los compromisos en manos de acreedores privados, el Financial Times precisó que el Tesoro nacional debe afrontar vencimientos por cerca de US$ 17.000 millones, pero el encarecimiento de las tasas de interés generó una brecha sin cubrir estimada en US$ 10.000 millones.

Como consecuencia directa de la suba del costo del dinero tanto en la plaza local como en el exterior, el Gobierno suspendió desde agosto las nuevas colocaciones de deuda soberana en dólares bajo legislación argentina. A través de esa herramienta, el programa financiero diseñado en julio por el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaba captar alrededor de US$ 5.000 millones.

«Milei sigue siendo competitivo, pero durante mucho tiempo el mercado asumió que casi con seguridad sería reelegido y las encuestas nos dicen que enfrentamos un escenario mucho más incierto», explicó Ramiro Blázquez Giomi, estratega del grupo financiero norteamericano StoneX, en declaraciones publicadas por el matutino británico.

Riesgo país. Foto: AFP

El frente externo tampoco ofreció alivio en las últimas semanas, debido al alza en los precios internacionales de la energía, la expectativa de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos y la volatilidad vinculada al sector de la inteligencia artificial. Este clima empujó a los capitales a reducir su exposición en emisores considerados riesgosos como la Argentina, país que arrastra el antecedente de tres reestructuraciones o cesaciones de pagos en lo que va del siglo XXI.

La publicación recordó que en agosto el Ejecutivo desistió de regresar a los mercados internacionales por considerar altas las tasas y optó por acuerdos con organismos multilaterales y operaciones «repo» con bancos extranjeros por US$ 6.000 millones. Aunque el reporte mencionó la renovación del swap con China por US$ 19.000 millones y las gestiones de respaldo con el Tesoro estadounidense que encabeza Scott Bessent, los analistas coincidieron en que emitir nueva deuda global seguirá fuera de alcance mientras el riesgo país no ceda de forma sostenida.